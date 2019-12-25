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В Германии заявили о новом витке в "спирали угроз"
Сегодня, 11:31
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В Германии заявили о новом витке в "спирали угроз"

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Авторы материла вспомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море.

Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз".

Запуск межконтинентальных ракет закончился тем, что на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты. Данный случай демонстрирует, что США не исключают ракетного удара по Европе. Именно поэтому авторы статьи считают, что нужно все время быть начеку.

С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается.

- сказано в материале

Авторы статьи признают, что из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу". Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики убеждены, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.

Ранее мы сообщили, что Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки под Воронежем.

Фото: pixabay

Теги: германия, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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