В Германии заявили о новом витке в "спирали угроз"

Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз".
Запуск межконтинентальных ракет закончился тем, что на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты. Данный случай демонстрирует, что США не исключают ракетного удара по Европе. Именно поэтому авторы статьи считают, что нужно все время быть начеку.
С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается.
- сказано в материале
Авторы статьи признают, что из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу". Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики убеждены, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.
Ранее мы сообщили, что Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки под Воронежем.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все