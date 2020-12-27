Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки под Воронежем

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил уделить этому случаю особое внимание.

Росздравнадзор по Воронежской области проведет проверку распространенной в СМИ информации о неоказании надлежащей помощи пожилой жительнице региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Недавно издание "Блокнот Воронеж" опубликовало материал, в котором со ссылкой на жительницу области Алесю Литвинову описана история госпитализации пациентки. Бабушка заболела коронавирусом. По словам женщины, за состоянием пожилой родственницы никто не следил. Бабушка голодала около двух недель. В один из дней пациентка потеряла сознание. Затем её перевели в реанимацию. В итоге медики решили направить ее в отделение больницы по месту жительства. Через несколько часов бабушка умерла.

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