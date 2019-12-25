С 1 января WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах

Речь идет об устройствах на iOS 8, Android 4.0.3 и ниже. Данные операционные системы выходили восемь-девять лет назад.

С 1 января популярный мессенджер WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах. Об этом сообщает Mirror.

В первую очередь это коснется iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Владельцам iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 и 6S нужно будет обновить iOS своего гаджета. Помимо этого, WhatsApp после полуночи 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Эта операционная система появилась в конце 2011 года и по умолчанию ставилась на смартфоны со второй половины 2012 года. Если владелец не может обновить операционную систему на старых смартфонах до более новых версий, ему необходимо создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства.

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