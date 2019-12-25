В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

Представитель Кремля отметил, что это не говорит о том, что диалога с бизнесом нет.

В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесменами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в этом году встреча в традиционном формате не состоится. Однако, президент поддерживает постоянный диалог с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями. Помимо этого, правительство тоже работает и поддерживает связь с предпринимателями. По словам Пескова, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса.

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