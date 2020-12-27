В результате возгорания никто не пострадал.

В Волгограде загорелся крупный вещевой рынок. Пожар ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Инцидент произошел в 01:53 по мск. Загорелся павильон на территории вещевого рынка на улице Германа Титова на площади около 1 тыс. кв метров. На место прибыла пожарно-спасательная бригада. Пожар тушили 54 человека и 18 единиц техники. К 06:47 возгорание ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания.

Ранее мы сообщили, что три человека погибли при стрельбе в Иллинойсе.

Видео: ВК/Жесть Волгограда