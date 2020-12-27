Три человека погибли при стрельбе в Иллинойсе

Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы.

Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в штате Иллинойс. Об этом сообщил телеканал CBS Chicago.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени 26 декабря (4:00 27 декабря мск) в городе Рокфорд. По предварительным данным, несколько человек стали жертвами стрелка внутри заведения Don Carter Lanes. Затем стрельба продолжилась уже снаружи. Еще троих госпитализировали с ранениями. Один человек задержан. Его считают единственным причастным к инциденту.

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Видео: Youtube/Canal66