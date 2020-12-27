  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
157
RipeHarvest
Код вставки плеера

Путин оценил роль МЧС в борьбе с пандемией коронавируса

0 0

Путин подчеркнул, что "необходимо и дальше наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников и ветеранов МЧС за результативную работу в 2020 году. Он поздравил их с Днем спасателя, отметив их профессионализм. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Глава государства сказал самые добрые слова ветеранам ведомства и выразил благодарность всему коллективу МЧС России за проявленный профессионализм в ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера. Президент добавил, что необходимо и дальше использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений и аварий. Главное – это жизни и здоровье людей.

Ранее мы сообщили, что полиция США начала расследование махинации с поставками вакцины от COVID-19.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: владимир путин, день спасателя, мчс
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии