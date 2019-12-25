Полиция США начала расследование махинации с поставками вакцины от COVID-19

Правоохранители изучат информацию о том, что сеть медучреждений Parcare предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам.

Полиция штата Нью-Йорк начала расследование махинации с поставками вакцины от COVID-19. Об этом сказано в заявлении главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера, опубликованном на сайте губернатора штата.

В заявлении говорится, что данная деятельность является нарушением плана властей штата, по которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домом престарелых. Департамент здравоохранения готов сотрудничать с полицией штата.

Напомним, что в декабре одобрили вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Оба препарата предназначены для экстренного использования в США. Вакцинация началась на прошлой неделе. Разрешение использование вакцины также получила компания Moderna.

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