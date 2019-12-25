  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция США начала расследование махинации с поставками вакцины от COVID-19
Сегодня, 9:11
278
RipeHarvest

Полиция США начала расследование махинации с поставками вакцины от COVID-19

0 0

Правоохранители изучат информацию о том, что сеть медучреждений Parcare предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам.

Полиция штата Нью-Йорк начала расследование махинации с поставками вакцины от COVID-19. Об этом сказано в заявлении главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера, опубликованном на сайте губернатора штата.

В заявлении говорится, что данная деятельность является нарушением плана властей штата, по которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домом престарелых. Департамент здравоохранения готов сотрудничать с полицией штата.

Напомним, что в декабре одобрили вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Оба препарата предназначены для экстренного использования в США. Вакцинация началась на прошлой неделе. Разрешение использование вакцины также получила компания Moderna.

Ранее мы сообщили, что в центре Гамалеи рассказали о новом штамме коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: вакцина, поставки, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии