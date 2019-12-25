В центре Гамалеи рассказали о новом штамме коронавируса

Ученый уточнил, что вирус стал просто более заразным. Болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились.

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев поделился о свойствах нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом он пообщался с РЕН ТВ.

Зуев считает, что появления нового штамма не стоит бояться. Главное, чтобы люди соблюдали меры профилактики. Болезнетворность и антигенные свойства вируса остались прежними. Соответственно, на него действуют вакцины, которые ранее изобрели специалисты.

Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют. - Виктор Зуев, доктор медицинских наук

Новый штамм на 70% более заразен и быстрее распространяется. При этом, ученые не приводят свидетельств о том, что это действительно так. Данный тип коронавируса обнаружен уже в восьми странах.

Ранее мы сообщили, что глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях.

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