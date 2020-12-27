Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях

По мнению главы ВОЗ, в последние годы было множество прогнозов, которые свидетельствовали о том, что мир не готов к пандемиям.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса, с которой мир столкнулся в 2020 году, не будет последней. Об этом он сообщил в видеообращении, приуроченном к отмечаемому 27 декабря Международному дню противоэпидемической готовности.

Гебрейесус отметил, что "эпидемия – это факт". Гарантиями для человечества являются инвестиции в здравоохранение, поддержка правительства и всего общества, а также наследие наших детей, которым может достаться более безопасный и стабильный мир. По словам Гебрейесуса, за последние 12 месяцев мир перевернулся. Пандемия вышла далеко за рамки самого заболевания.

Но ничто из этого не должно нас удивлять: в течение последних лет было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам. - Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ

Чтобы минимизировать негативные эффекты для общества и экономик в будущем необходимо вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных ЧС и смягчению их последствий. Координировать работы систем здравоохранения, правительства и общества, а также заботиться о здоровье человека.

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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)