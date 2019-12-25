В России хотят создать аналог лекарства Трампа

Исследовательский центр уже получил грант на создание лекарства от коронавируса.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о намерении специалистов разработать препарат от коронавируса, которым лечился президент США Дональд Трамп.

По словам Гинцбурга, первые результаты разработок могут быть представлены уже в конце следующего года. Он отметил, что гранты получены сразу несколькими лабораториями. Одна из них как раз-таки и занимается разработкой препарата.

Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают от вируса и находятся в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде. - Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи

Помимо этого, центр занимается разработкой вакцины, которая одновременно будет защищать от нового коронавируса и гриппа. Технология уже отработана на ротавирусах. Предполагается, что исследование завершится к концу наступающего года. Как уточнил Гинцбург, это универсальная технология, которая должна позволять создавать сразу вакцинные препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя.

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