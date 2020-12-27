Кравчук назвал заявление Зеленского о мобилизации ответом патриота

Накануне действующий президент заявил о мобилизации граждан и полномасштабной войне с Россией.

Первый президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук назвал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о мобилизации ответом патриота. Об этом он заявил телеканалу "Украина 24".

Кравчук считает, что если бы враг пришел на территорию Украины, то Зеленский стрелял бы в каждого. Именно поэтому он поддерживает заявление главы государства. По его мнению, это абсолютно нормальный ответ патриота страны.

Президент Украины накануне принял участие в интервью изданию "Фокус". В одном из ответов он подчеркнул, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма приведет к большой войне. По его словам, это была бы ужасная ситуация.

Ранее мы сообщили, что армия США уничтожила "российский" "Куб" с третьей попытки.

Видео: Украина 24