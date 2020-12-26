Американские военные проверили эффективность собственной гаубицы против советского ЗРК.

Армия США уничтожила "российский" "Куб" с третьей попытки. Об этом сообщил YouTube-канал DVIDS. Они уточнили, что ролик демонстрирует американские испытания, которые состоялись 19 декабря на полигоне Юма в штате Аризона. Известно, что ликвидировать заданную мишень оружие смогло только с третьего раза. Целью военных стал зенитно-ракетный комплекс советского производства.

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В комментариях пользователь с ником Чингис Дамбиев отметил, что 155-мм самоходной гаубице пришлось использовать три снаряда. Боеголовками стали ХМ1113 RAP с модернизированным "суперзарядом" ХМ654. Отклонение от заданной цели составило 200 метров.

На YouTube отметили, что при этом управляемый активно-реактивный снаряд M982A1 Excalibur промахнулся, а обычный управляемый активно-реактивный снаряд M982A1 Excalibur поразил цель. Советский "Куб" располагался в 70 км от американской гаубицы.

ВМС США признали угрозу, исходящую от ВМФ России.

Видео: YouTube / DVIDS