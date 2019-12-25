ВМС США признали угрозу, исходящую от ВМФ России

В Breaking Defense рассказали о том, чего боятся американские военные.

Военно-морские силы США признали угрозу, исходящую от Военно-морского флота России. Об этом сообщили журналисты Breaking Defense со ссылкой на заявление вице-адмирала Эндрю Льюиса. Эксперт уверен, что Вашингтону следует сохранить преимущество перед Москвой в Северной Атлантике, которая наращивает потенциал подводных лодок.

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Авторы публикации предположили, что Россия больше заинтересована в защите собственных берегов, а не на проведении операций около США. Однако обеспокоенность американских специалистов вызывает модернизация ВМФ РФ, а также наличие в его составе автономных глубоководных станций.

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