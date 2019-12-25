В Breaking Defense прокомментировали военные учения в Уайт-Сандс 3 сентября.

Американская гаубица сбила "российскую" ракету. Об этом сообщили журналисты из издания Breaking Defense. авторы статьи рассказали, что испытания обновленной версии Advanced Battle Management System (ABMS) продемонстрировали уничтожение воздушной цели BQM-167 Skeeter, которая имитировали ракету РФ. Миссия проводилась в рамках тестов модернизированной системы управления ведения боевых действий. Стрельба велась из гаубицы M109 Paladin с калибром в 155-мм.

Американские эксперты рассказали, что военные учения ВВС США проводились 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико. Глава Северного командования ВС США Ван Херк рассказал, что демонстрация мощи гаубицы убедила его в том, что программные системы с искусственным интеллектом могут давать рекомендации об организации сражения против таких конкурентов как КНР и Россия.

Директор ВВС США по закупкам Уилла Ропера объявил, что сбивание мишени при помощи сверхскоростного снаряда на скорости пять чисел Маха - "это круто, видеоигра, фантастика".

В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго.