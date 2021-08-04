"Север" показал подбитую американскую САУ M109 Paladin

Военнослужащие доставят американскую технику для изучения.

На территории Сумской области российские артиллеристы из 30-го мотострелкового полка группировки "Север" уничтожили самоходную гаубицу M109 Paladin американского производства, находящуюся на вооружении у армии киевского режима. Известно, что в результате точного попадания по цели и дальнейшая детонация боевого комплекса позволили российским военнослужащим вывести натовскую технику из строя. Задача реализована в рамках проведения специальной военной операции. В МИ уточнили, что западная машина сбросила гусеницы и обуглилась, а по бокам у нее появились несколько пробоин.

В ближайшее время подбитая артустановка будет эвакуирована для детального изучения. пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России