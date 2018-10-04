Минобороны: российские войска освободили Редкодуб в ДНР

В освобождении пункта принимали участие военнослужащие группировки "Запад".

Воруженные силы России освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В освобождении пункта принимали участие военнослужащие группировки "Запад". Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов. После освобождения Редкодуба от украинских формирований военнослужащие штурмовых отрядов мотострелкового соединения группировки установили флаги РФ

Ранее мы сообщали, что Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков.

Видео: Минобороны России