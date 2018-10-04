Минобороны: российские войска освободили Редкодуб в ДНР

Воруженные силы России освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В освобождении пункта принимали участие военнослужащие группировки "Запад". Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов. После освобождения Редкодуба от украинских формирований военнослужащие штурмовых отрядов мотострелкового соединения группировки установили флаги РФ
Ранее мы сообщали, что Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков.
Видео: Минобороны России
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