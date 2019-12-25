Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков

В конце мая ведомство подало серию исков на общую сумму 90 млн рублей.

Минобороны РФ требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков, поданных накануне в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на исковые материалы.

В документах отметается, что точная сумма всех исковых требований составляет 45 431 863 рубля. В конце мая Минобороны подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы отмечали, что сумма исковых требований военного ведомства по крупнейшему из поданных на тот момент к РЖД составила более 34 млн рублей.

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Фото: Piter.tv