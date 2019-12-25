  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россия "прикрыла" Израиль от "смертельной угрозы" в Сирии
Сегодня, 8:22
2619
lesjasap

Россия "прикрыла" Израиль от "смертельной угрозы" в Сирии

0 0

Breaking Defense рассказало, что РФ защищает израильскую авиацию во время авиаударов на Дамаск.

Россия "прикрыла" Израиль от "смертельной угрозы" в Сирии. Об этом сообщили журналисты из Breaking Defense. Авторы публикации рассказали, что на территории Сирии размещены иранские комплексы Khordad-3. По своим характеристикам они представляют для Израиля серьезную опасность. Под прицелом техники оказываются истребители.

Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в Сирии, израильские источники все больше опасаются, что Иран развернет свою зенитную систему Khordad в Сирии

журналисты Breaking Defense

В Breaking Defense добавили, что Иерусалим попросил Москву урегулировать вопрос с Тегераном. Однако Россия вместо прямого решения проблемы в ходе последнего инцидента воспользовалась собственными боевыми самолетами для "прикрытия" с воздушного пространства израильской авиации, которая наносила удары по проиранским силам в Дамаске.

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат.

Теги: breaking defense, khordad-3, израиль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:04

Это называется РФ киеула Иран

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:14

Бреднятина

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии