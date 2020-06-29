Американский летчик считает, что в ближнем бою самолет проигрывает A-10.

В США признали неэффективность F-35 против России в Европе. Об этом сообщили журналисты из Breaking Defense со ссылкой на бывшего пилота истребителя Брайана Боудинга. Авторская статья вышла после информации о том, что армия США может снять вооружение с трех эскадрилий A-10 Thunderbolt II в пользу модернизации F-35 Lightning II.

Летчик рассказал, что штурмовик A-10 Thunderbolt II будет гораздо эффективнее действовать против России в Восточной Европе, чем самолет F-35. Эксперт добавил, что в условиях ближнего боя A-10 имеет больше преимуществ перед F-35.

Из-за недостаточной маневренности F-35, чрезвычайной уязвимости к наземному огню и недостаточной выживаемости….Возможно, хуже, чем отсутствие присутствия F-35 над полем боя, является его неспособность поддерживать опасные перестрелки в ближнем бою Брайан Боудинг, американский пилот

По словам специалиста, если США столкнутся в Европе с "с хорошо оснащенными и численно превосходящими силами противника", то военные будет нуждаться в мощной огневой поддержке, которую F-35 не сможет оказать.

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Видео: YouTube / Dafydd Phillips