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В США признали неэффективность F-35 против России в Европе

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Американский летчик считает, что в ближнем бою самолет проигрывает A-10.

В США признали неэффективность F-35 против России в Европе. Об этом сообщили журналисты из Breaking Defense со ссылкой на бывшего пилота истребителя Брайана Боудинга. Авторская статья вышла после информации о том, что армия США может снять вооружение с трех  эскадрилий A-10 Thunderbolt II в пользу модернизации F-35 Lightning II.

Летчик рассказал, что штурмовик A-10 Thunderbolt II будет гораздо эффективнее действовать против России в Восточной Европе, чем самолет F-35.  Эксперт добавил, что в условиях ближнего боя A-10  имеет больше преимуществ перед F-35. 

Из-за недостаточной маневренности F-35, чрезвычайной уязвимости к наземному огню и недостаточной выживаемости….Возможно, хуже, чем отсутствие присутствия F-35 над полем боя, является его неспособность поддерживать опасные перестрелки в ближнем бою

Брайан Боудинг, американский пилот

По словам специалиста, если США столкнутся в Европе с "с хорошо оснащенными и численно превосходящими силами противника", то военные будет нуждаться в мощной огневой поддержке, которую  F-35 не сможет оказать.

Американский самолет-шпион U-2 станет "сетевым маршрутизатором".

Видео: YouTube / Dafydd Phillips

Теги: a-10 thunderbolt ii, f-35
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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