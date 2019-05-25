Канада может купить шведские истребители Gripen вместо американских F-35

Микаэль Йоханссон рассказал о предложении, которое подготовила компания Saab к властям из Оттавы.

Шведский промышленный концерн Saab сейчас ведет переговоры с национальным правительством Канады о продаже Оттаве истребителей JAS 39 Gripen. Соответствующее заявление в эфире канадского телеканала CTV сделал президент и генеральный директор европейского предприятия Микаэль Йоханссон. Эксперт заметил, что переговорный процесс является весьма интенсивным, но пока что партнеры не дали четкого ответа на предложение. Он уверен, что властям придется принять "политическое решение" о том, стоит ли Военно-водушным силам Канады брать на вооружение JAS 39 Gripen.

Мы предоставляем канадским властям, политикам и представителям промышленности как можно больше информации, чтобы обеспечить их всеми данными по этому вопросу. Микаэль Йоханссон, эксперт

Ранее американская корпорация Lockheed Martin выиграла тендер на поставку F-35 в 2023 году, обойдя в конкурсе авиастроительную корпорацию Boeing и шведский концерн Saab. Деловая сделка предусматривала поставку Оттаве 88 истребителей на общую сумму 19 миллиардов канадских долларов (13,5 миллиардов долларов США) для замены устаревших самолетов F-18, находящихся на вооружении у местных ВВС. Оплата была поделена на транши, и канадское правительство пока что взяла на себя юридическое обязательство по приобретению только первой партии из 16 воздушных бортов. В марте прошлого года премьер-министр Канады Марк Карни на фоне тарифной политики со стороны вашингтонской администрации при резиденте-республиканце Дональде Трампе заявил, что правительство может скорректировать программу закупки американских истребителей F-35, так как у страны есть альтернативы.

