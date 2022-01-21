Захарова прокомментировала позицию Канады по атакам США и Израиля на Иран

В МИД России напомнили о реакции Марка Карни на удары по Ирану.

Позиция национального правительства Канады по американским и израильским атакам на иранскую территорию, объявленная ранее премьер-министром страны Марком Карни, напоминает медицинский случай. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, ранее власти из Оттавы сообщили мировой общественности о том, что поддерживают Вашингтон и Тель-Авив в предпринимаемых шагах против Тегерана, но "с сожалением". В Канаде сочли, что действия международных союзников демонстрируют провал международного порядка.

Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через "не могу". Это все описано в соответствующих науках. Это же этот уровень. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным уровнем жестокости и цинизма.

