Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным уровнем жестокости и цинизма

Удар по иранской школе, на территории которой погибли более сотни детей, свидетельствует о расчеловечивании, а также запредельной жестокости и цинизме. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что сейчас "все факты налицо".

Первое: не было никаких заявлений о том, что это было сделано случайно. И характер нанесения ударов, и то, как это было сделано в первые же минуты, - то есть не в хаосе, не в бойне, которая шла бы уже там какое-то время, а в первые часы. Это было сделано сразу, прицельно, говорит о том, что это было спланировано.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ