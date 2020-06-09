Инцидент произошел во время выполнения тренировочного полета на базе Hill.

В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителя американской базы ВВС США Hill, которая расположена в штате Юта. По данным эксперта авиационное происшествие зафиксировано в понедельник 8 июня.

Шасси самолета F-35A Lightning II, приписанного к 388-му истребительному авиакрылу, сломалось сегодня после приземления на взлетно-посадочную полосу после планового тренировочного полета представитель ВВС США

На базе отметили, что пилоту самолета удалось покинуть воздушное средство. На данный момент он проходит медицинское обследование.Военным пришлось временно перекрыть взлетно-посадочную полосу. Самолеты были перенаправлены с авиабазы Hill в другие аэропорты. Тренировочные полеты приостановлены до открытия полосы.

В Японии признались в видимости F-35.

Видео: Youtube/ Elwyn R