В Японии признались в видимости F-35

Военный эксперт объяснил, что самолет со стелс-технологией может засечь спутник-шпион.

В Японии признались в видимости истребителей F-35. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал профессор университета Сидзуока Кадзухиса Огава. Он выступал советником при трех премьер-министрах страны.

По данным Кадзухиса Огавы, стелс-истребители можно увидеть из космического пространства при помощи спутников-шпионов. Соответствующая информация поступает с аппаратов о движении F-35 Lightning II.

За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет полностью виден и в любое время может быть атакован Кадзухиса Огава, военный эксперт из Японии

Специалист объяснил, что имея мощный бортовой компьютер, пилот способен распознать направление, высоту и скорость самолета-"невидимки". В связи с этим истребитель может подвергнуться атаке в любое время суток. Недостаток воздушного средства связан с тем, что стелс-технология поглощает и рассеивает электроволны радара, который расположен спереди. Однако она бессильна против спутников, расположенных над самолетом.

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