В Японии признались в видимости F-35

В Японии признались в видимости истребителей F-35. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал профессор университета Сидзуока Кадзухиса Огава. Он выступал советником при трех премьер-министрах страны.
По данным Кадзухиса Огавы, стелс-истребители можно увидеть из космического пространства при помощи спутников-шпионов. Соответствующая информация поступает с аппаратов о движении F-35 Lightning II.
За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет полностью виден и в любое время может быть атакован
Кадзухиса Огава, военный эксперт из Японии
Специалист объяснил, что имея мощный бортовой компьютер, пилот способен распознать направление, высоту и скорость самолета-"невидимки". В связи с этим истребитель может подвергнуться атаке в любое время суток. Недостаток воздушного средства связан с тем, что стелс-технология поглощает и рассеивает электроволны радара, который расположен спереди. Однако она бессильна против спутников, расположенных над самолетом.
Израиль заявил о бесполезности российских Су-35.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все