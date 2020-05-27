Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым

Американский пилот рассказал о повреждениях стелс-покрытия на истребителях пятого поколения.

Сверхзвуковое пузырение F‑35B Lightning II и F-35C Lightning II оказалось невидимым. Об этом журналистам Defense News рассказал летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн. По словам эксперта, невооруженным глазом невозможно заметить пузырение стелс-покрытия на американских истребителях пятого поколения. Он напомнил, что подобная "аномалия" возникает после полета на сверхзвуковых скоростях.

Флинн отметил, что Америка может использовать возможности истребителей в сверхзвуковом режиме, а повреждение радиопоглощающего покрытия самолета следует понимать в рамках контекста. По информации от специалиста, F-35 с поврежденным покрытием продолжили совершать миссии на предельных режимах. "Пузырение" смогли увидеть только инженеры со специальным оборудованием.

Эксперт заметил, что F-35 способен совершить два полета со скоростью в 700 узлов, после чего дозаправиться от воздушного танкера, а затем снова летать. Данный цикл можно повторять в рамках миссий с продолжительностью в 4-5 часов.

Автор Popular Mechanics назвал способ победить F-35.

Видео: Youtube/ DtRockstar1