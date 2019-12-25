MWM: Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик

По мнению издания, его дальность полета сопоставима с дальностью многих типов стратегических бомбардировщиков.

Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что речь идет о самолете Су-34. По мнению MWM, его дальность полета сопоставима с дальностью многих типов стратегических бомбардировщиков. Это обеспечивает Су-34 оперативную гибкость для широкого спектра задач. К таковым относят длительное барражирование и миссии глубокого проникновения.

Также в издании отмечают, что три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000 позволяют Су-34 иметь межконтинентальную дальность полета. Самолет способен преодолеть без дозаправки расстояние 8 000 километров. Дальность полета рассчитана при оптимальном профиле полета без маневрирования и без вооружения.

