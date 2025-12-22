  1. Главная
Сегодня, 9:10
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения

Отмечается, что полет прошел штатно в соответствии с заданием.

Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения "Изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Истребителем управлял  заслуженный летчик-испытатель Роман Кондратьев. Отмечается, что полет прошел штатно в соответствии с заданием. Кроме того, новый двигатель отработал надежно. В "Ростехе" подчеркнули, что "Изделие 177" с увеличенной тягой усилит летные характеристики и поможет и далее совершенствовать самолет.

Также сообщается, что объединенная авиастроительная корпорация увеличивает производство для роста поставок истребителей в российские войска и на экспорт. Су-57, способный решать широкий спектр боевых задач, может работать круглосуточно и в любых метеоусловиях.

Ранее мы сообщали, что тестирование нового электрического коммунального погрузчика началось в Петербурге.

Видео: Telegram / Ростех

