Тестирование нового электрического коммунального погрузчика началось в Петербурге

В Петербурге начался активный этап внедрения плана сотрудничества с госкорпорацией "Ростех", предусматривающего внедрение экологически чистой техники в муниципальные службы города. Как сообщили в Жилищном комитете, в рамках соглашения от холдинга "Высокоточные комплексы" поступил опытный экземпляр электроминипогрузчика марки АНТ-1000Е.

Машина окрашена в фирменный лазурный оттенок, ставший узнаваемым символом городского транспорта Петербурга. Теперь начинается важное испытание новинки: специалисты проходят курсы подготовки, а техника проходит тестирование в реальных условиях. Электропогрузчик вскоре выйдет на службу, занимаясь уборочными работами во дворах города тихо и бережно по отношению к окружающей среде. Благодаря низкому уровню шума использование техники разрешено круглосуточно, включая ночное время.

Пилотные испытания электропогрузчика АНТ-1000Е продлятся до февраля 2026 года.

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

