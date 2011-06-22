  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт 2,9 тыс. крыш домов завершен в Петербурге
Сегодня, 13:04
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт 2,9 тыс. крыш домов завершен в Петербурге

0 0

Был запланирован ремонт 2424 кровель.

Текущий ремонт 2888 крыш многоквартирных домов полностью завершен в Петербурге. Был запланирован ремонт 2424 кровель, рассказали в Жилищном комитете города 3 декабря. 

По информации ведомства, исправная крыша влияет на сохранность имущества жильцов от протечек, энергоэффективность дома, размер коммунальных платежей, а также на долговечность конструкций всего здания. Всего за последние 5 лет отремонтировано более 20 тыс. крыш общей площадью почти 1 млн "квадратов" на сумму свыше 1,1 млрд рублей. 

Жилищный комитет продолжает планомерную работу по сохранению и модернизации жилищного фонда, обеспечивая петербуржцам не просто крышу над головой, а гарантированную защиту и комфорт. 

Пресс-служба Жилищного комитета 

Ранее на Piter.TV: Смольный начал подготовку к масштабному ремонту Невского проспекта. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищный комитет, крыши
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии