Ремонт 2,9 тыс. крыш домов завершен в Петербурге

Текущий ремонт 2888 крыш многоквартирных домов полностью завершен в Петербурге. Был запланирован ремонт 2424 кровель, рассказали в Жилищном комитете города 3 декабря.

По информации ведомства, исправная крыша влияет на сохранность имущества жильцов от протечек, энергоэффективность дома, размер коммунальных платежей, а также на долговечность конструкций всего здания. Всего за последние 5 лет отремонтировано более 20 тыс. крыш общей площадью почти 1 млн "квадратов" на сумму свыше 1,1 млрд рублей.

Жилищный комитет продолжает планомерную работу по сохранению и модернизации жилищного фонда, обеспечивая петербуржцам не просто крышу над головой, а гарантированную защиту и комфорт. Пресс-служба Жилищного комитета

