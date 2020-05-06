Автор Popular Mechanics назвал способ победить F-35

Журналист пояснил, как получить преимущество в воздушном бою против американского истребителя.

Назван способ победить F-35. Об этом рассказали авторы журнала Popular Mechanics. Специалисты раскрыли методы, которыми можно одержать победу над F-35B Lightning II и F-35С Lightning II в условиях ближнего боя.

Журналисты подчеркнули, что противнику американских истребителей пятого поколения следует определить, как именно использовать ограничения F-35 в свою пользу. Это необходимо спланировать при подготовке миссий против Военно-морских сил США, а также Корпуса морской пехоты. Для примера, ВВС противника могут заставить пилотов F-35 вступить в воздушный бой, в котором американцы окажутся в невыгодном положении.

Однако такая тактика менее полезна в случае, когда противник не знает, где находится F-35 прокомментировал автор публикации в Popular Mechanics

Напомним, что ранее Defence News сообщило о том, что американские военные ограничили полеты F-35 на сверхзвуковых скоростях. Теперь истребители пятого поколения способны летать на них только несколько десятков секунд.

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Видео: Youtube/ DtRockstar1