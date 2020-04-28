В Минобороны США изменили эксплуатируемые требования к истребителям пятого поколения.

F-35 оказался дозвуковым истребителем. Об этом сообщили журналисты издания Defence News. По данным представителей СМИ, истребители пятого поколения F-35B Lightning II и F-35С Lightning II способны летать на сверхзвуковой скорости не более нескольких десятков секунд.

Американцы рассказали, что в Министерстве обороны страны изменили свое отношение к проблемам сверхзвуковых полетов самолетов. Чиновники заметили, что полеты на сверхзвуковых скоростях приводят к быстрому изнашиванию хвостовой части воздушного судна. Разработчики не стали менять конструкцию истребителя. Вместо этого Пентагон попросил скорректировать эксплуатационные требования к F-35.

Согласно обновленным требованиям к использованию истребителей группы Lightning II пилотам разрешается летать на скорости 1,2 числа Маха не более 80 секунд. При скорости 1,3 числа Маха они могут двигаться не более 40 секунд.

В США назвали F-15 истребителем, способным "пересечь весь мир".

Видео: Youtube/Military Archive