В США назвали F-15 истребителем, способным "пересечь весь мир"

Popular Mechanics рассказали о характеристиках истребителя Eagle.

В США назвали F-15 Eagle истребителем, способным "пересечь весь мир". Об этом заявили представители издания Popular Mechanics. Авторы материала рассказали, что данный самолет четвертого поколения способен нести три 600-фунтовых внешних топливных бака. Они могут обеспечить дальность полета на 3000 миль (более 4828 километров) без вынужденной дозаправки.

F-15 мог пересечь почти весь мир в любой момент прокомментировали журналисты Popular Mechanics

В Popular Mechanics напомнили, что кроме дальности полета истребитель F-15 отличается крейсерской скоростью в 0,9 числа Маха в бесфорсажном режиме. Самолет оснащен радиолокатором AN/APG-63, который позволяет находить цели противника на дистанции до 200 миль (почти 322 км).

Впервые истребитель F-15 Eagle взлетел в воздух в июле 1972 года. Воздушное средство стало ответом американцев на советских МиГ-21, который в свою очередь поднялся в воздух с июне 1856 года. Eagle успешно показал себя во время войны во Вьетнаме.

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета.

Видео: Youtube/ Lars Christensen