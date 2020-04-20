ВМС США обвиняют РФ в непрофессиональных действиях во время перехвата самолета.

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета. Об этом в Twitter-аккаунте рассказали представители шестого флота ВМС США. По данным чиновников, российский самолет пролетел в нескольких метрах от американского патрульного противолодочного воздушного судна. Истребитель Су-35 находился в опасной близости от Boeing P-8А Poseidon.

Американским военным удалось зафиксировать на видео опасные маневры российской стороны. В США рассказали, что "Посейдон" был перехвачен во время полета в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Москва перехватила самолет два раза за 100 минут. Оба раза представители РФ действовали в пределах 25 футов (7,62 метров) от P-8А Poseidon.

В ВМС США считают, что Россия непрофессионально выполнила перехват. Это связано с тем, что скорость истребителя Су-35 была слишком высокой. В результате Россия поставила под угрозу безопасность обоих экипажей. В частности, маневры истребителя привели к турбулентности реактивного двигателя P-8А Poseidon.

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета.

Видео: Twitter/ USNavyEurope