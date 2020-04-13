Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Истребитель Су-30 перехватил два американских военных самолета. Об этом сообщили представители Twitter-аккаунта Last Defender. По данным соцсетей, боевые самолеты ВВС США направлялись в сторону Пуэрто-Рико. Пилоты подошли слишком близко к воздушным границам Венесуэлы. На действия американских летчиков отреагировали местные диспетчеры. Они попросили иностранцев уйти дальше от границ. Однако экипаж истребителей отказался выполнять указания.
Венесуэле пришлось направить на перехват Су-30МК2. Этот военный самолет был изготовлен в России. Ему удалось перехватить американские истребители и заставить американцев отлететь на безопасное расстояние. Эксперты заметили, что действия пилотов ВВС Венесуэлы могли испугать американцев. Ранее США говорили о готовности "прессовать" страну. В частности, Дональд Трамп допускал возможность отправки туда боевой техники, включая авиацию и корабли.
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Видео: Twitter/ Last Defender
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