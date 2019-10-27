Российские военные разогнали курдов в Сирии при помощи БТР

Боевики попытались напасть на правительственные силы Асада.

Российские военные разогнали курдов при помощи БТРа. Об этом сообщили журналисты в Twitter-аккаунте Last Defender. Инцидент произошел в северной части Сирии. По данным очевидцев, курдские вооруженные формирования неожиданно напали на военных местной правительственной армии.

Сирийским силам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам за боевой поддержкой. В результате военные из РФ прибыли на место происшествия на бронетехнике. Они заставили курдов покинуть атакуемую территорию. Боевики покинули участок еще до того, как БТР добрались до участка.

В издании "Авиа.про" рассказали, что нападение на правительственные силы Асада атаковали члены террористического движения "Асайиш", запрещенной на территории России. Журналисты добавили, что группировка финансируется американцами. Известно, что сирийцы приказали курдам сложить оружие в населенном пункте, но боевики отказались выполнить требование. Они первыми начали стрелять.

Иран атаковал в своём воздушном пространстве неизвестный самолёт.

Фото и видео: Twitter/Last Defender

