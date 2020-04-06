Иран атаковал в своём воздушном пространстве неизвестный самолёт

Иранцам не удалось поразить цель.

На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля. Об этом сообщили журналисты из Twitter-аккаунте Last Defender. По данным специалистов, системы ПВО Ирана напали на неизвестный самолет. Системы пришлось активизировать из-за появления в воздушном пространстве объекта, которого не должно было находиться на данной территории. По летательному аппарату военные выпустили минимум две зенитные ракеты. Однако ликвидировать цель им не удалось.

В Соцсетях опубликованы кадры, на которых можно увидеть сам летательный аппарат. на данный момент журналистам и местным жителям не удалось идентифицировать цель ни визуально, ни при помощи ПВО. Военные заметили, что объект не проявлял агрессии, но все же нарушил воздушное пространство Ирана. Предположительно, неизвестный противник использовал разведывательный дрон. Военные считают, что беспилотник могли направить представители США. Официального заявления от американцев по данному поводу сделано не было.

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.

Фото и видео: Twitter/ Last Defender.