Военные попытались столкнуть российские боевые машины с дороги.

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии. Инцидент произошел 30 марта, когда представители РФ колонной въехали на территорию деревни Кари Марка. Боевые машины России были задержаны на американском блокпосте. Известно, что установление блокпоста США на данной точке не было согласовано с официальными силами Дамаска. В результате российской технике пришлось некоторое время стоять на месте.

Отметим, что ролик с доказательством произошедшего опубликован в Twitter-аккаунте Last Defender. На кадрах заснята военная колонна из "Тигра" и БТР-82А. Очевидцы рассказали, что американские военные вытеснили конвой полиции с дороги. Когда патруль из РФ остановился, военные из США потребовали освободить участок. На помощь застрявшим БТР пришел "Тайфун-К". Техника помогла вернуть боевые машины на трассу. После этого патруль продолжил контролировать территорию автомагистрали.

Сирийские бизнесмены выгнали боевиков и возобновили работу заводов.

Фото: Twitter/Last Defender

