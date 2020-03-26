В Алеппо восстанавливается промышленность.

Сирийские бизнесмены выгнали боевиков и возобновили работу заводов. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на местного предпринимателя. Источник агентства заявил, что бизнесмены вернулись на брошенные объекты на северо-западе Алеппо.

Я уже давно знал, что этот момент скоро настанет, и дождался. Мои старые партнеры тоже ждут, когда мы снова начнем работать, дают хорошие скидки прокомментировал спикер

По сведения сирийского жителя, работа в промышленном районе Лерамун восстановлена. Ранее около десятка заводов в своих нуждах использовали террористы. Боевики оборудовали там укрепления и укрытия. Однако их выгнали оттуда правительственные силы Башара Асада. После освобождения территории туда начали возвращаться жители.

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе, двое ранено.

Видео: YouTube/NBC News