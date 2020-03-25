Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе, двое ранено

Боевики подорвали бронемашины Турции, в которых находились солдаты.

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе.Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. В организации рассказали, что двое турецких солдат получили ранения из-за взрыва самодельной бомбы. Ее боевики бросили в два бронеавтомобиля сил Эрдогана.

Трагедия произошла 24 марта на маршруте движения турецкой колонны около населенного пункта Сфухон. Российский контр-адмирал Олег Журавлев пояснил, что военная полиция РФ продолжит патрулирование в регионах Алеппо и Хасеке. Также армейская авиация проводит патрулирование с местного аэродрома Квайрес.

Напомним, что в Минобороны России 15 марта заявляли о готовящихся провокациях со стороны террористов в Сирии. Боевики начали использовать "живые щиты" из женщин и детей во время патрулирования района военными. Еще 5 марта президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Сирии коридора безопасности. Путь должен тянуться по 6 км к северу и по 6 км к югу стратегически важной трассы М4.

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, VOA News