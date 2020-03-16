Террористы успели перевооружиться и готовы атаковать Идлиб.

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомства России.

Боевики воспользовались передышкой, подлечились, перевооружились, в том числе благодаря поддержке извне прокомментировали в МИД

По данным источников в МИД РФ, террористы не планируют соблюдать российско-турецкие договоренности. В зоне сирийской деэскалации все еще находятся террористические организации. Среди них - "Хайат Тахрир аш-Шам" и "Хуррас ад-Дин" (террористические организации, запрещенные в РФ). Боевики не признают достигнутые соглашения о введении режима перемирия.

Ранее Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки.

Видео: YouTube/VOA News, AP Archive