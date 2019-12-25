Турция при этом зафиксировала пять нарушений. Все в Идлибе.

Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Турция при этом зафиксировала пять нарушений. Все в Идлибе.

Российская сторона зафиксировала открытие огня в следующих провинциях. Алеппо – три раза, Латакия – два, Идлиб – два.

Также Россия провела гуманитарную акцию в населенном пункте Курайм-Эш—Шамали. Там раздали более 250 продовольственных наборов общим весом 1,0625 тонн.

Ранее Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией.