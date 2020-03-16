Военные ударили по пригороду в регионе Идлиба.

Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией. Об этом заявили арабские журналисты из издания Sky News Arabia.

Иностранцы объяснили, что артиллерия Анкары нанесла удары по позициям правительственных войск Сирии. Это произошло вопреки соглашениям с Россией, которые достигнуты в начале марта в Москве. Турецкие военные бомбят сельские районы около города Таль Тамр в Идлибе. Этот населенный пункт находится под контролем военных Башара Асада. Журналисты добавили, что на данный момент Турция соблюдает перемирие лишь в самих городах Идлиб и Алеппо. Аналитики полагают, что Турция намерена расширить находящуюся под их контролем зону в Сирии.

Ранее Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба.

Видео: YouTube/Al Jazeera English