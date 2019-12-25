Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба. Об этом сообщили журналисты агентства Anadolu в Twitter со ссылкой на Миноброны страны. Официальные представители Анкары еще не подтвердили информацию.
Напомним, что наблюдательные пункты Турции продолжают действовать в Сирии. Ранее Эрдоган отказался выводить армию из региона. Об этой договоренности политика с главой РФ рассказал глава Минобороны Хулуси Акар 12 марта. Он добавил, что военные продолжать наносить удары в Идлибе, если режим прекращения огня будет нарушен.
Ранее Турция объявила России ультиматум по Сирии.
Видео: YouTube/
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