Однако Анкара будет выполнять соглашения, достигнутые в Москве.

Турция намерена сохранить военное присутствие в Идлибе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам Anadolu. Чиновник добавил, что речи о выводе армии Анкары из региона нет.

Наше присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается прокомментировал глава ведомства

Ранее РФ и Турция согласовали введение режима прекращения огня. Договоренности предусматривают запрет на боевые действия на линии соприкосновения. С 15 марта стороны начинают совместное патрулирование территории по трассе М4. Вдоль дороги военные обеспечат коридор безопасности. Россия и Турция условились сохранять суверенитет Сирии, но при этом продолжать борьбу с террористами.

Ранее Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь-С".

Видео: YouTube/CNN TÜRK