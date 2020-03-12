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Турция намерена сохранить военное присутствие в Идлибе

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Однако Анкара будет выполнять соглашения, достигнутые в Москве.

Турция намерена сохранить военное присутствие в Идлибе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам Anadolu. Чиновник добавил, что речи о выводе армии Анкары из региона нет.

Наше присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается

прокомментировал глава ведомства

Ранее РФ и Турция согласовали введение режима прекращения огня. Договоренности предусматривают запрет на боевые действия на линии соприкосновения. С 15 марта стороны начинают совместное патрулирование территории по трассе М4. Вдоль дороги военные обеспечат коридор безопасности. Россия и Турция условились сохранять суверенитет Сирии, но при этом продолжать борьбу с террористами.

Ранее Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь-С".

Видео: YouTube/CNN TÜRK

Теги: идлиб, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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