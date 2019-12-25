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Путин проинформировал президента Сирии о договоренностях по Идлибу
Сегодня, 21:29
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fvbykov

Путин проинформировал президента Сирии о договоренностях по Идлибу

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Сообщением о переговорах поделились в пресс-службе Кремля.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин вечером 6 марта провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин рассказал Асаду об итогах переговоров с Турцией на высшем уровне, согласно которым в идлибской зоне деэскалации удалось стабилизировать обстановку.

Президент Сирии высоко оценил итоги переговоров лидеров двух стран. 

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня. Глава государства считает, что режим прекращения огня принесет выгоду всем сторонам конфликта.

Теги: асад, идлиб, путин, сирия, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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