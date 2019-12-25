Путин проинформировал президента Сирии о договоренностях по Идлибу

Сообщением о переговорах поделились в пресс-службе Кремля.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин вечером 6 марта провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин рассказал Асаду об итогах переговоров с Турцией на высшем уровне, согласно которым в идлибской зоне деэскалации удалось стабилизировать обстановку.

Президент Сирии высоко оценил итоги переговоров лидеров двух стран.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня. Глава государства считает, что режим прекращения огня принесет выгоду всем сторонам конфликта.