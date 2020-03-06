Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу

Президент Турции дал оценку двухчасовым переговорам с российским лидером.

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня.

Глава государства считает, что режим прекращения огня принесет выгоду всем сторонам конфликта. Так турецкие границы будут защищены от терактов и атак со стороны Сирии, а мирное население окажется в безопасности. Однако в случае нарушения режима Турция оставила за собой право ответа сирийским военным.

Напомним, с полуночи 6 марта в сирийском регионе прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения. Вдоль трассы М5 будет создан безопасный коридор, который соединит север Сирии с Латакией. Ширина данной зоны установлена в 6 километров. В третьем пункте стороны согласились на совместное патрулирование территории по данному шоссе. В общей сложности переговоры велись на протяжении шести часов. Около двух часов президенты Турции и России говорили за закрытыми дверями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о деталях переговоров.

Видео: YouTube / AFP News Agency