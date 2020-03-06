Министр иностранных дел раскрыл три пункта соглашения по сирийскому Идлибу.

Лавров уточнил, о чем именно договорились Путин и Эрдоган. Глава МИД РФ зачитал текст дополнительного протокола, согласованного Турцией и РФ. Политики пришли к соглашению по ситуации в Идлибе вечером 5 марта в Москве. МИД РФ обнародовал три пункта документа. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Запись можно увидеть на YouTube-платформе.

С полуночи 6 марта в регионе прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения. Вдоль трассы М; будет создан безопасный коридор, который соединит север Сирии с Латакией. Ширина данной зоны установлена в 6 километров. В третьем пункте стороны согласились на совместное патрулирование территории по данному шоссе.

В общей сложности переговоры велись на протяжении шести часов. Около двух часов президенты Турции и России говорили за закрытыми дверями.

Ранее Турция ударила по двум десяткам сирийских военных.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English