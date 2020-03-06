Лавров уточнил, о чем именно договорились Путин и Эрдоган. Глава МИД РФ зачитал текст дополнительного протокола, согласованного Турцией и РФ. Политики пришли к соглашению по ситуации в Идлибе вечером 5 марта в Москве. МИД РФ обнародовал три пункта документа. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Запись можно увидеть на YouTube-платформе.
С полуночи 6 марта в регионе прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения. Вдоль трассы М; будет создан безопасный коридор, который соединит север Сирии с Латакией. Ширина данной зоны установлена в 6 километров. В третьем пункте стороны согласились на совместное патрулирование территории по данному шоссе.
В общей сложности переговоры велись на протяжении шести часов. Около двух часов президенты Турции и России говорили за закрытыми дверями.
Ранее Турция ударила по двум десяткам сирийских военных.
Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English
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