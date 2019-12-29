Раскрыт формат переговоров Путина и Эрдогана в Москве

Политики переговорят с глазу на глаз.

Раскрыт формат переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Политики встретятся в Кремле и будут говорить один на один. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В случае необходимости чиновники готовятся к обсуждениям в узком формате.

Целью переговоров станет выработка совместных мера для прекращения конфликта в Идлибе. Ранее в Кремле заявили, что встреча не будет простой. Глава Турции должен прибыть на встречу с руководителем России 5 марта.

Ранее Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе.

Видео: YouTube/Sky News