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Раскрыт формат переговоров Путина и Эрдогана в Москве

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Политики переговорят с глазу на глаз.

Раскрыт формат переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Политики встретятся в Кремле и будут говорить один на один. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В случае необходимости чиновники готовятся к обсуждениям в узком формате.

Целью переговоров станет выработка совместных мера для прекращения конфликта в Идлибе. Ранее в Кремле заявили, что встреча не будет простой. Глава Турции должен прибыть на встречу с руководителем России 5 марта.

Ранее Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе.

Видео: YouTube/Sky News

Теги: владимир путин, идлиб, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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