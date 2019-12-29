Эрдоган считает, что у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

Он призвал учесть опыт воевавших с Турцией

Об этом турецкий президент сообщил во время сегодняшнего выступления в Анкаре.

- Я еще раз обращаюсь к России и Ирану, у нас с вами нет никаких проблем в Сирии, - заявил Эрдоган.

Также он призвал три страны "выяснить для себя урок из опыта" нападавших на турецких военных. Эрдоган назвал долгом Анкары уничтожить тех, кто нападал на турецких солдат.

По его словам, Турция приняла 3,7 миллионов беженцев, но больше "не может нести этот груз".

Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.